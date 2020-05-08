Водитель неотложки получил надбавку в 250 рублей за работу с коронавирусом

Водитель скорой помощи Искитимской центральной городской больницы (Новосибирская область) получил 250 рублей в качестве надбавки за работу с коронавирусными больными, что значительно меньше суммы, предусмотренной постановлением губернатора Андрея Травникова.
Об этом региональному изданию NGS
Мужчина утверждает, что его коллеги также получили от 200 до 300 рублей надбавки.
За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с заражёнными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, всё это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас также дома семьи, дети, — заявил водитель.
В апреле глава региона Андрей Травников подписал постановление, согласно которому медики должны получать от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц дополнительно за работу с коронавирусными больными. Фельдшеры и водители скорых должны получать по 6,5 тысячи рублей.
По последним данным, в Новосибирской области зафиксировано 949 случаев COVID-19 при 12 летальных исходах.
Как сообщал NEWS.ru, власти Новосибирской области с 27 апреля ввели в регионе обязательный масочный режим.
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