Водитель неотложки получил надбавку в 250 рублей за работу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/75fd6bda-9141-11ea-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель скорой помощи Искитимской центральной городской больницы (Новосибирская область) получил 250 рублей в качестве надбавки за работу с коронавирусными больными, что значительно меньше суммы, предусмотренной постановлением губернатора Андрея Травникова.

Об этом региональному изданию NGS рассказал сам водитель, попросивший не упоминать его имя. Мужчина предъявил снимок своей зарплатной ведомости в доказательство своих слов. Документ подтверждает, что в апреле за работу, связанную с коронавирусом, водитель получил 250 рублей. В марте дополнительных выплат ещё не было.

Мужчина утверждает, что его коллеги также получили от 200 до 300 рублей надбавки.

За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с заражёнными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, всё это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас также дома семьи, дети, — заявил водитель.

В апреле глава региона Андрей Травников подписал постановление, согласно которому медики должны получать от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц дополнительно за работу с коронавирусными больными. Фельдшеры и водители скорых должны получать по 6,5 тысячи рублей.

По последним данным, в Новосибирской области зафиксировано 949 случаев COVID-19 при 12 летальных исходах.

Как сообщал NEWS.ru, власти Новосибирской области с 27 апреля ввели в регионе обязательный масочный режим.