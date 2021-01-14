Водитель автобуса в Хабаровске забрал шапку у ребёнка без билета

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после инцидента в автобусе в Хабаровске.

По некоторым данным, водитель забрал у ребёнка шапку в качестве оплаты за проезд, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. У 14-летней девочки не хватило денег, чтобы купить билет, и шофёр решил, что головной убор подойдёт в качестве компенсации. Ребёнку пришлось идти домой при минусовой температуре без шапки.

В СК отмечают, что происшествие вызвало большой общественный резонанс. Уголовное дело возбуждено по статье 161 УК РФ (грабёж). Личность водителя и все подробности случившегося устанавливаются.

Ранее полицейские Калининграда оштрафовали водителя автобуса, который переключал передачи с помощью рукоятки от швабры, передавал NEWS.ru. Мужчина был признан виновным в управлении неисправным транспортным средством. Когда его личность установили, он объяснил полицейским, что во время движения сломалась коробка передач. По правилам он должен был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи. Однако он принял решение довезти людей до конечного пункта.