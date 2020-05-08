Власти выделят 500 млн на семинары о здоровье детей

Правительство приняло проект о выделении денег на проведение обучающих семинаров по охране здоровья детей и матерей. На эти цели будет направлено 522,6 млн рублей.
Это поможет достичь целей устойчивого развития, установленных ООН,
Средства будут направлены в Минздрав и ФМБА. На них проведут 72 научно-практических семинара с участием специалистов из 18 стран.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у беременных. В ведомстве также ответили на вопрос, может ли беременная передать COVID-19 своему ребёнку.
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