Власти Подмосковья поддержат современные виды туризма

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Московская областная дума работает над законопроектом, направленным на поддержку современных видов туризма.

Об этом «Радио 1» сообщил председатель парламента Подмосковья по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов. Он отметил, что пандемия коронавируса спровоцировала всплеск интереса к внутреннему туризму.

Нужно создавать условия. Людям должно быть комфортно и интересно. Мы проводили по этому вопросу заседание комитета и круглый стол, и у нас есть проект закона — мы вместе с комитетом по туризму его прорабатываем, он будет называться «О современных видах туризма» либо «О технических видах туризма». То есть новые виды туризма появляются, их надо поддерживать, — подчеркнул парламентарий.

Рожнов добавил, что рост популярности путешествий по России приведёт к снижению стоимости туров из-за конкуренции между туроператорами. Парламентарий напомнил, что в Подмосковье применяют комплексный подход к развитию туризма.

Мы всегда говорим о развитии туризма по кластерному принципу. Чтобы человек, приезжая, мог получить и какие-то познавательные вещи, и возможность отдохнуть чтобы была, и шопинг, и хорошая гастрономия на разные вкусы чтобы была с локальной кухней. Если всё это упаковать в комплект, мне кажется, это заинтересует, — заявил Рожнов.

Как ранее писал NEWS.ru, в целях стимулирования внутреннего туризма власти России запустят программу частичной компенсации расходов при покупке туров по России. Она стартует в ночь с 20 на 21 августа, в 00:00 по московскому времени и завершится 28 августа.