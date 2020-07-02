Власти Ненецкого округа прокомментировали итоги голосования жителей

https://static.news.ru/photo/8acbba1e-bc5a-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ильин Фото: zrnao.ru

Большинство жителей Ненецкого автономного округа (НАО) считают необходимым внесение поправок в Конституцию РФ, заявил глава Заполярного района Виктор Ильин.

Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии, — подчеркнул Ильин, слова которого приводит «Ненецкое информационное агентство — 24».

Глава муниципального района также связал мнение жителей, не одобривших внесение поправок, с выступлением против объединения с Архангельской областью. По его мнению, граждане просто хотели привлечь внимание федеральных властей к этой проблеме. В заключении Виктор Ильин напомнил, что в ходе президентских выборов 2018 года 70% жителей НАО проголосовали за кандидатуру Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно обнародованным данным, в Ненецком автономном округе одобрили внесение поправок 44,42% жителей округа, тогда как 54,57% проголосовали против. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал аналогичное мнение, что на окончательные результаты повлияла тематика объединения региона с Архангельской областью.

Идея о слиянии субъектов Федерации была публично высказана 13 мая. Тогда в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум. До недавнего времени Цыбульский был главой НАО, но возглавил соседний регион после того, как там в отставку ушёл его предшественник Игорь Орлов.

19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил включить в формируемый Арктический регион Республику Коми, с которой два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно». Однако врио губернатора Коми Владимир Уйба выступил против такой инициативы.

Окончательное решение о слиянии регионов, как заявлено, примут жители на референдуме, который планируется провести в единый день голосования в сентябре.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали триумфом результаты голосования по поправкам.