Кремль назвал причину протестного голосования в НАО

https://static.news.ru/photo/3731c304-bc54-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Избирком НАО/vk.com

В Кремле прокомментировали итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ненецком автономном округе. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на окончательные результаты повлияла тематика объединения региона с Архангельской областью.

Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное <...> Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что влияние тематики слияния субъектов, безусловно, нельзя исключать. Песков добавил, что Кремль не будет устраивать «разбор полётов» регионам, которые продемонстрировали низкую явку на голосовании.

Об этом не может быть и речи, — резюмировал представитель Кремля.

Согласно обнародованным данным, одобрили внесение поправок 44,42% жителей округа, 54,57% проголосовали против. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Как писал NEWS.ru, как стало известно по результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Идея о слиянии субъектов Федерации была публично высказана 13 мая. Тогда в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум. До недавнего времени Цыбульский был главой НАО, но возглавил соседний регион после того, как там в отставку ушёл его предшественник Игорь Орлов.

19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил включить в формируемый Арктический регион Республику Коми, с которой два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно». Однако врио губернатора Коми Владимир Уйба выступил против такой инициативы.

Окончательное решение о слиянии регионов, как заявлено, примут жители на референдуме, который планируется провести в единый день голосования в сентябре.