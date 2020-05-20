Врио главы Коми выступил против объединения с северными регионами

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перевела разговор на другую тему, когда ей был задан вопрос, готова ли она поехать на саммит G7 в США при наличии приглашения.

Как передаёт ТАСС, немецкие журналисты задали этот вопрос канцлеру после видеоконференции Меркель с главами международных организаций. В какой бы форме «семёрка» ни состоялась, в формате видеоконференции или в другом, то...