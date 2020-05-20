Политика

Врио главы Коми выступил против объединения с северными регионами

21:44, 20 мая 2020

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба выступил против предложенного слияния республики с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), которые запустили процедуру объединения в единый субъект РФ.

Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что это инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей. <...> Иначе это заведомо провальный вариант, — цитирует Уйбу ТАСС.

По словам главы Коми, статус республики «значительно выше области или автономного округа».

Как писал NEWS.ru, 19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил, помимо округа и Архангельской области, включить в формируемый арктический регион Республику Коми, с которое два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях