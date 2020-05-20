Врио главы Коми выступил против объединения с северными регионами

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба выступил против предложенного слияния республики с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), которые запустили процедуру объединения в единый субъект РФ.
Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что это инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей. <...> Иначе это заведомо провальный вариант, — цитирует Уйбу ТАСС.
По словам главы Коми, статус республики «значительно выше области или автономного округа».
Как писал NEWS.ru, 19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил, помимо округа и Архангельской области, включить в формируемый арктический регион Республику Коми, с которое два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно».
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