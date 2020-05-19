Республику Коми предложили объединить с Архангельской областью и НАО

https://static.news.ru/photo/c21586c8-99fd-11ea-97f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Паршуков/ТАСС

Зампредседателя парламента Ненецкого автономного округа Матвей Чупров предложил, помимо НАО и Архангельской области, включить в формируемый арктический регион Республику Коми.

По словам Чупрова, три субъекта РФ связаны исторически, географически и инфраструктурно, а объединение позволит реализовывать масштабные проекты. Процесс слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа стартовал в мае с подписания меморандума.

Высказали предложение, что «трёшка» лучше, чем «двушка», и в перспективе нужно будет рассматривать вопрос создание региона, в котором будет Архангельская область, Ненецкий округ и Коми, чтобы получился мощный арктический субъект, — цитирует Чупрова РИА Новости.

Зампредседателя ненецкого парламента вошёл в рабочую группу по объединению регионов.

Как писал NEWS.ru, даже при объединении только НАО и Архангельской области новый регион станет одним из крупнейших в мире и включит 10% Северного морского пути.