Власти Москвы обвинили листву в подтоплении столицы

https://static.news.ru/photo/dff89e96-b311-11ea-b972-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОДД/twitter.com

Листья и ветки, упавшие с деревьев из-за сильного дождя и ветра и забившие ливневую канализацию, стали причиной подтопления некоторых районов Москвы. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков. В отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы. Сильный ветер повалил деревья, а их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды. Это стало причиной возникновения подтоплений, — цитирует чиновника издание «Подъём».

Во время грозы 20 июня сильный ветер повалил в Москве 42 дерева. По словам Бирюкова, больше всего таких случаев зафиксировано в Восточном и Северо-Западном административных округах.

В результате этого проезжая часть Варшавского шоссе в Москве оказалась подтопленной из-за сильного дождя 20 июня 2020 года. Движение возможно только по левым рядам в обоих направлениях.

Позднее Центр организации дорожного движения отчитался о ликвидации всех крупных подтоплений, которые появились на дорогах столицы после ливня 20 июня. Все они были устранены. В ведомстве напомнили, что экстренное предупреждение объявлено до ночи на 21 июня.

20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». Сильнейшие ливни прошли на западе столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях, писал NEWS.ru.