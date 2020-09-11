ВККС назвала дату заседания по возбуждению дела против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
Об этом
О следственных действиях в отношении Добрыниной ранее сообщали СМИ, которые в связи с этим делом говорили о взятках в 20 млн и 25 млн рублей. По данным источника портала V1.ru, сотрудники Центрального управления ФСБ России
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат председателя районного суда Волгограда Анастасия Селиванова опровергла задержание её доверительницы Юлии Добрыниной. Защитник сообщила, что имели место «определённые оперативно-разыскные мероприятия», которые проводились сотрудниками спецслужб «из Москвы».
Добавьте наши новости в избранные источники