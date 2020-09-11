ВККС назвала дату заседания по возбуждению дела против судьи Добрыниной

https://static.news.ru/photo/742c522a-f493-11ea-94df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Об этом сообщается на сайте ВККС. Отмечается, что заседание состоится 23 сентября.

О следственных действиях в отношении Добрыниной ранее сообщали СМИ, которые в связи с этим делом говорили о взятках в 20 млн и 25 млн рублей. По данным источника портала V1.ru, сотрудники Центрального управления ФСБ России застали судью Юлию Добрынину при получении крупной суммы денег. Они якобы служили взяткой за перевод из СИЗО «Лефортово» под домашний арест волгоградского бизнесмена, которого подозревают в терроризме за поджог дома губернатора региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат председателя районного суда Волгограда Анастасия Селиванова опровергла задержание её доверительницы Юлии Добрыниной. Защитник сообщила, что имели место «определённые оперативно-разыскные мероприятия», которые проводились сотрудниками спецслужб «из Москвы».