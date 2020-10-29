Вильфанд пообещал тёплый ноябрь по всей территории России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ожидает достаточно тёплый ноябрь без превышения нормы осадков. В ряде регионов страны последний месяц осени окажется особенно тёплым.
По словам учёного, более тёплый ноябрь ожидается в Архангельской области, на Ямале, в Якутии, Коми и на севере Красноярского края,
Средняя месячная температура по всей стране будет около и выше нормы. Это касается и азиатской территории, и европейской, — сказал Вильфанд, отметив, что температура ниже нормы не прогнозируется «вообще нигде».
С точки зрения осадков ноябрь не станет ни слишком «сухим», ни дождливым. По словам Вильфанда, на большей части территории России ожидаются осадки, не превышающие норму. Недостаток влаги может затронуть Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а избыток — западную и северную части Сибири.
Как сообщал NEWS.ru, ранее погодный центр «Фобос» заявил о более тёплом октябре в России, чем ожидалось. Роман Вильфанд перед этим предупреждал об аномальной погоде в ряде регионов страны, а специалист «Фобоса» Елена Волосюк отметила похолодание.