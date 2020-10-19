Синоптики сообщили, когда в Россию вернётся тёплая погода

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Московский городской суд 20 октября проведёт рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет заключения в колонии за смертельное ДТП.

Заседание должно начаться в 11:00. Предполагается, что обвиняемый лично будет принимать участие в процессе. Заседание состоится 20 октября в Мосгорсуде. Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в...