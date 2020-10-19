Синоптики сообщили, когда в Россию вернётся тёплая погода

Потепление наступит в центральных регионах европейской части России в конце недели, следует из сообщения центра «Фобос».
Температура будет на 5–7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября.
Так, 23 октября в большинстве регионов Центрального федерального округа воздух прогреется до 9–12 градусов,
Ранее NEWS.ru писал, что предстоящая пятница, 23 октября, будет «необычной» по погоде в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в этот день к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления, а центр циклона будет находиться севернее.