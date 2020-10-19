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Синоптики сообщили, когда в Россию вернётся тёплая погода

23:20, 19 октября 2020 99
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление наступит в центральных регионах европейской части России в конце недели, следует из сообщения центра «Фобос».

Температура будет на 5–7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября.

Так, 23 октября в большинстве регионов Центрального федерального округа воздух прогреется до 9–12 градусов, говорится на сайте центра.

Ранее NEWS.ru писал, что предстоящая пятница, 23 октября, будет «необычной» по погоде в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этот день к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления, а центр циклона будет находиться севернее.

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