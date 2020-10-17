Вильфанд: в ряде регионов РФ ожидается аномальная погода

https://static.news.ru/photo/8685e646-1105-11eb-add3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Северо-Западном и Центральном федеральных округах на неделе 19–25 октября ожидается погода холоднее климатической нормы, тогда как на севере Якутии и на Камчатке температура воздуха превысит норму на 12–14 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Неожиданное и аномальное потепление в Якутии и на Камчатке метеоролог назвал «невероятным». Вместе с тем аномалия для этих регионов будет состоять в том, что максимальные значения температуры, например, для севера Якутии, составят от ноля до минус четырёх градусов, передаёт ТАСС.

Между тем в Центральном федеральном округе и на северо-западе погода, напротив, будет холоднее нормы, сказал Вильфанд.

Там температура на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели, — отметил он.

Метеоролог предупредил и об ухудшении погоды в ближайшие дни в Мурманской и Вологодской областях. По его словам, Мурманск накроют осадки в виде дождя и снега, ожидаются осадки и в Вологде.

Вильфанд также сообщил, что непогода затронет и Крым, где погода испортится очень сильно: пройдут обильные осадки, ветер усилится до 20 м/с. Вместе с тем, по его словам, осадки позволят наполнить крымские водохранилища.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Роман Вильфанд констатировал, что бабье лето в России закончилось и его продолжения ждать не стоит. Бабье лето, по его словам, характеризуется возможностью нахождения на улице в лёгкой одежде, а температура воздуха не должна быть ниже 17–19 градусов. Такой температуры в 2020 году ждать больше не приходится, сказал он.