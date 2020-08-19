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Вице-премьеру РФ Хуснуллину сделали прививку от коронавируса

04:20, 20 августа 2020
Фото: khusnullin_/twitter.com

Зампред российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что ему сделали прививку от COVID-19.

Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать! — написал Хуснуллин в своём микроблоге и сопроводил пост смайликом-скобочкой.

О своём самочувствии после вакцинации вице-премьер пока не рассказал.

Первая в мире вакцина от коронавируса, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) зарегистрирована под названием «Спутник V» 11 августа. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил першение в горле и ломоту в течение первых трёх дней после инъекции.

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