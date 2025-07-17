Венский гуляш — почему это мясо с луком совсем не похоже на гуляш вообще

Венский гуляш — почему это мясо с луком совсем не похоже на гуляш вообще

Венский гуляш — классика, которую не стоит путать с венгерским. Вена собрала кухни всей Австро-Венгрии и создала свой уникальный вариант. Главный секрет — равное количество говядины и лука. Для мяса можно брать бюджетные жесткие отрубы, ведь долгое тушение сделает их нежными.

Ингредиенты

Говядина — 850 г

Лук репчатый — 850 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Паприка — 2 ст. л.

Растительное масло — 4 ст. л.

Вода — 600 мл

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить венский гуляш из говядины

Очистите и нарежьте лук любым способом. Обжарьте лук на сильном огне в большом количестве масла до коричневого цвета, помешивая каждые пару минут (примерно 15 минут). Нарежьте говядину кубиками примерно 3 см. Добавьте мясо к луку и обжаривайте вместе на сильном огне, помешивая каждые 3 минуты, пока мясо слегка не подрумянится (10–15 минут). Закипятите воду — её должно хватить, чтобы полностью покрыть мясо. Добавьте томатную пасту и паприку, тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Влейте горячую воду и тушите на самом слабом огне около 4 часов. Мясо станет мягким, а соус — насыщенным. По желанию добавьте соль и перец по вкусу.

Готовый гуляш может быть светло-коричневым или темнее, особенно если использовать вино вместо воды. Такой способ приготовления превращает самые жесткие куски мяса в нежное и ароматное блюдо.

Попробуйте венский гуляш — это совсем другой взгляд на привычный гуляш!

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