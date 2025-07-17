Венский гуляш — почему это мясо с луком совсем не похоже на гуляш вообще

Венский гуляш — классика, которую не стоит путать с венгерским. Вена собрала кухни всей Австро-Венгрии и создала свой уникальный вариант. Главный секрет — равное количество говядины и лука. Для мяса можно брать бюджетные жесткие отрубы, ведь долгое тушение сделает их нежными.
Ингредиенты
- Говядина — 850 г
- Лук репчатый — 850 г
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Паприка — 2 ст. л.
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Вода — 600 мл
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Как приготовить венский гуляш из говядины
- Очистите и нарежьте лук любым способом.
- Обжарьте лук на сильном огне в большом количестве масла до коричневого цвета, помешивая каждые пару минут (примерно 15 минут).
- Нарежьте говядину кубиками примерно 3 см.
- Добавьте мясо к луку и обжаривайте вместе на сильном огне, помешивая каждые 3 минуты, пока мясо слегка не подрумянится (10–15 минут).
- Закипятите воду — её должно хватить, чтобы полностью покрыть мясо.
- Добавьте томатную пасту и паприку, тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Влейте горячую воду и тушите на самом слабом огне около 4 часов. Мясо станет мягким, а соус — насыщенным.
- По желанию добавьте соль и перец по вкусу.
Готовый гуляш может быть светло-коричневым или темнее, особенно если использовать вино вместо воды. Такой способ приготовления превращает самые жесткие куски мяса в нежное и ароматное блюдо.
Попробуйте венский гуляш — это совсем другой взгляд на привычный гуляш!
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