ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину достиг 81,5%

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовали статистику, согласно которой уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 81,5%. При этом 79% граждан РФ поддерживают политические решения российского главы. На втором месте в рейтинге доверия расположился премьер-министр Михаил Мишустин, набравший 63,5% голосов одобрения жителей России.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов, Михаилу Мишустину — 63,5%, Геннадию Зюганову — 32,9%, Сергею Миронову —28,9% опрошенных, Алексею Нечаеву — 9,2%, — приводится данные на сайте ВЦИОМ.

При этом процент поддержки партии «Единая Россия» составил 41,2%. КПРФ поддержали 11,2% российских граждан. На стороне ЛДПР оказались 8,5% жителей РФ.

Ранее представители ВЦИОМ поделились статистикой, согласно которой 92% россиян назвали себя патриотами. Из них абсолютными любителями отчизны признали себя 54% граждан, что стало рекордом с 2000 года. На официальном сайте ВЦИОМа уточняется, что патриотический уровень в России не опускался ниже 80% за последние два года.