ВЦИОМ: 92% россиян назвали себя патриотами

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения поделились статистикой, согласно которой 92% россиян назвали себя патриотами. Из них абсолютными любителями отчизны признали себя 54% граждан, что стало рекордом с 2000 года. На официальном сайте ВЦИОМ уточняется, что патриотический уровень в России не опускался ниже 80% за последние два года.

Большинство россиян декларируют, что они являются патриотами своей страны (92%), безусловными патриотами себя считают 54% граждан — максимальное значение с 2000 года. Уровень патриотизма в России остаётся на высоком уровне: в течение последних двадцати двух лет доля патриотически настроенных граждан не была ниже 80%, — сказано в сообщении.

По словам представителей центра, рост патриотических настроений начал расти на фоне «недружественной риторики» и санкционных ограничений против России.

Также сотрудники ВЦОИМ перечислили события последних десяти-пятнадцати лет, вызвавшие «чувство гордости у россиян». К ним относятся воссоединение с Крымом (18%) и признание Луганской и Донецкой народных республик (18%).

Ранее сообщалось, что россияне на фоне спецоперации на Украине стали менее счастливыми и более тревожными. По словам психолога Анетты Орловой, негативное состояние в основном связано с переживаниями о будущем детей. Однако большинству всё же удаётся сохранять позитивный настрой: согласно опросу, 82% россиян в феврале испытывали доброжелательность, 78% — надежду и только 28% — страх.