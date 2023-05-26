Вакцина от ВИЧ с наночастицами успешно прошла тестирование

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Ученые из онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле вместе с коллегами из других исследовательских центров успешно протестировали вакцину от ВИЧ с наночастицами. Препарат вызывал у пациентов устойчивый иммунный ответ T-клеток. Результаты клинических испытаний опубликованы в Science Translational Medicine (STM).

В эксперименте приняли участие две группы по 24 человека: 18 человек получали препарат, а 6 человек - плацебо. Участникам вводили по две дозы вакцины или плацебо с интервалом в восемь недель.