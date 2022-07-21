В WhatsApp появилась новая функция для передачи данных Пользователям WhatsApp разрешили переносить данные между смартфонами на iOS и Android

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут переносить данные с мобильных устройств на базе Android на девайсы с операционной системой iOS, и наоборот. Об этом сообщили разработчики приложения на своем сайте. Отмечается, что передать можно будет все файлы, кроме истории звонков и платежных данных.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователи мессенджера должны скачать дополнительную программу для переноса, а также обновить оригинальное приложение до последней версии. Создатели подчеркивают, что их нельзя будет обновить на устройствах Android ниже версии 5.0 и на устройствах iOS ниже версии 15.5.

Так как функция вводится для переноса данных между смартфонами одного пользователя, оба устройства должны иметь общий привязанный номер телефона, а также быть подключены к одной сети Wi-Fi.

Ранее стало известно, что пользователям мессенджера Telegram дадут возможность запрещать отправку голосовых сообщений. Новой функцией смогут воспользоваться обладатели Premium-подписки, а на сегодняшний день она доступна в бета-версии приложения для операционных систем Android.