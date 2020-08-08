В Сухум прибыли первые поезда с пассажирами из РФ

https://static.news.ru/photo/d76dc554-da34-11ea-9240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 9 августа на сухумский железнодорожный вокзал впервые после снятия ограничений на госгранице с РФ по реке Псоу. Открытие российско-абхазской границы состоялось 1 августа синхронно с двух сторон после четырёхмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Вначале прибыл поезд из Санкт-Петербурга в 9:55 мск, чуть позже — в 10:39 московский поезд, из Питера в Абхазию приехали 120 пассажиров, из Москвы — 180. Сегодня же в 14:00 московский и в 19:00 питерский поезда отбывают обратно, — сообщил ТАСС заместитель гендиректора «Абхазской железной дороги» Игорь Маргания.

Поезда прибыли без опозданий, среди пассажиров было немало туристов. Теперь, по его словам, при пересечении границы железнодорожным транспортом пассажирам не нужно выходить из вагонов. Паспортный контроль на российской стороне занимает около часа, на абхазской — полчаса.

Московский поезд будет курсировать ежедневно до 17 сентября, петербургский — по нечётным числам до 11 сентября. Помимо них будут курсировать поезда между Сухумом и Самарой. Кроме того, с 15 августа впервые планируется запустить туристический поезд Туапсе — Гагра. Из Гагры туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом возвращать обратно в Туапсе.

Пассажирское сообщение между РФ и Абхазией было остановлено в конце марта, грузовое железнодорожное сообщение при этом не прерывалось.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии сообщил, что за сутки выявлено 14 инфицированных, в числе которых один турист из России. Его вывезли для лечения на территорию РФ. Всего тестирование на вирус в республике прошли 149 граждан. За всё время в Абхазии выявили 134 случая болезни. 38 человек уже выздоровели, 2 пациента скончались.

Как писал NEWS.ru, 1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.