В СК проверят сведения о невыплате надбавок работникам скорой в Иркутске

https://static.news.ru/photo/d2e8dab6-9766-11ea-9177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета проверят появившиеся 16 мая сведения, согласно которым работники скорой помощи в Иркутске не получают положенных надбавок за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Информация была распространена в соцсетях самими медиками. Сотрудники иркутской скорой помощи записали видеообращение, в котором рассказали об отсутствии дополнительных выплат за работу во время пандемии.

По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», — сообщается на сайте СК.

В настоящее время следователи опрашивают медиков и выясняют обстоятельства. СК примет решение по данному эпизоду по фактам проведённой проверки.

Ранее сообщалось, что в больнице Козельска Калужской области некоторые из сотрудников за работу с коронавирусными пациентами получили 27 рублей надбавки. Им её начисляли в зависимости от количества минут, проведённых с больным. Подобный механизм расчёта применялся и для врачей нижегородской скорой.

15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что такая ситуация недопустима, деньги должны перечисляться за сам факт работы с COVID-19, передавалNEWS.ru.