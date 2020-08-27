16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Сети осудили пользователей TikTok, изображающих жертв холокоста

13:45, 27 августа 2020
Фото: SheldonÂ Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи соцсети запустили новый флешмоб, в рамках которого они изображают жертв холокоста.

Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.

Количество шуток и видео, которые я увидела в этом «тренде», заставляет меня всё больше и больше терять веру в людей, — написала в Twitter пользователь Patricia.

Также флешмоб прокомментировали и в музее Освенцима, подчеркнув, что действия блогеров могут быть обидными и оскорбительными, а некоторые видео «либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю».

Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях, — отметили в музее.

Как писал NEWS.ru, ранее известная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова сообщила о нападении неизвестного мужчины. По словам девушки, тот разбил ей лицо из мести за провокационные ролики.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео