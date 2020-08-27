В Сети осудили пользователей TikTok, изображающих жертв холокоста

https://static.news.ru/photo/61c267e6-e854-11ea-86e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: SheldonÂ Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи соцсети запустили новый флешмоб, в рамках которого они изображают жертв холокоста.

Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.

Количество шуток и видео, которые я увидела в этом «тренде», заставляет меня всё больше и больше терять веру в людей, — написала в Twitter пользователь Patricia.

Также флешмоб прокомментировали и в музее Освенцима, подчеркнув, что действия блогеров могут быть обидными и оскорбительными, а некоторые видео «либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю».

Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях, — отметили в музее.

The 'victims' trend on TikTok can be hurtful & offensive. Some videos are dangerously close or already beyond the border of trivialization of history.



But we should discuss this not to shame & attack young people whose motivation seem very diverse. It's an educational challenge. pic.twitter.com/CB4Ve2uRUK — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 26, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее известная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова сообщила о нападении неизвестного мужчины. По словам девушки, тот разбил ей лицо из мести за провокационные ролики.