В Сети осудили пользователей TikTok, изображающих жертв холокоста

Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.

Также флешмоб прокомментировали и в музее Освенцима, подчеркнув, что действия блогеров могут быть обидными и оскорбительными, а некоторые видео «либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю».