Звезду TikTok и Instagram избили за «непристойные видео»

Известная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова сообщила о нападении неизвестного мужчины. По словам девушки, тот разбил ей лицо из-за мести за провокационные ролики.
Инцидент произошёл, когда она возвращалась домой от подруги. Нападавший был на самокате и в маске, Леонова не смогла разглядеть его лицо,
Леонова сняла побои в травмпункте и написала заявление в правоохранительные органы. Она надеется, что его найдут и накажут.
Девушка известна тем, что снимает ролики, в которых танцует в откровенных нарядах — горничной, полицейского, падшего ангела, чирлидерши, медсестры, сказочных персонажей. Наибольший резонанс вызвала серия роликов, в которых блогерша снялась в образе католической монахини с глубоким вырезом и декольте. После этого на девушку посыпались угрозы.
Её костюмы — это доступный каждому реквизит: наряды для аниматоров и для эротических игр из секс-шопов. Многие ролики вызывают неоднозначную реакцию зрителей.
На аккаунт Леоновой в TikTok подписано больше 420 тысяч человек, а в Instagram — свыше 110 тысяч.
Ранее блогер Анна Pokrov рассказала, как превратилась из обычной волгоградской девушки в популярную личность с хорошим заработком. Как писал NEWS.ru, за два года она приобрела популярность и смогла накопить деньги на автомобиль для отца.
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