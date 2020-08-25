Звезду TikTok и Instagram избили за «непристойные видео»

https://static.news.ru/photo/1f4b6756-e6b9-11ea-875e-fa163e074e61_660.jpg Фото: webdevka/TikTok

Известная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова сообщила о нападении неизвестного мужчины. По словам девушки, тот разбил ей лицо из-за мести за провокационные ролики.

Инцидент произошёл, когда она возвращалась домой от подруги. Нападавший был на самокате и в маске, Леонова не смогла разглядеть его лицо, передаёт сайт телеканала «360». Мужчина несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение «своими непристойными видео». После этого злоумышленник скрылся.

Леонова сняла побои в травмпункте и написала заявление в правоохранительные органы. Она надеется, что его найдут и накажут.

Девушка известна тем, что снимает ролики, в которых танцует в откровенных нарядах — горничной, полицейского, падшего ангела, чирлидерши, медсестры, сказочных персонажей. Наибольший резонанс вызвала серия роликов, в которых блогерша снялась в образе католической монахини с глубоким вырезом и декольте. После этого на девушку посыпались угрозы.

Её костюмы — это доступный каждому реквизит: наряды для аниматоров и для эротических игр из секс-шопов. Многие ролики вызывают неоднозначную реакцию зрителей.

На аккаунт Леоновой в TikTok подписано больше 420 тысяч человек, а в Instagram — свыше 110 тысяч.

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