https://static.news.ru/photo/826d78c8-73f6-11ea-9ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти все организованные туристы из России вернулись в страну из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Там отметили, что за две недели в Россию вернулось около 160 тысяч человек из 43 стран.

К настоящему времени подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По состоянию на среду, 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерло. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, 30 марта министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что за последние десять дней из-за рубежа вернулись на родину 155 тысяч россиян.