Россия обновила рекорд по смертям от COVID

В России обновлён антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончался 791 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число жертв инфекции составляет 146 069 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За последние 24 часа в стране выявлено 25 293 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заразились более 5,8 млн россиян.

Из больниц за сутки выписаны 21 493 пациента. Общее количество выздоровевших превышает к настоящему времени 5,2 млн человек. Под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн россиян.

Лидируют по уровняю заболеваемости в России Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В столице за сутки выявлено 5237 новых случая заражения, что более чем на 1,2 тысячи превышает предыдущий показатель. Количество летальных исходов составило 101 – на восемь случаев меньше, чем в прошлые сутки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал коронавирус учебной тревогой и разминкой перед грядущими испытаниями. По его словам, медицинский мир ожидает нового вируса гриппа, смертность от которого может составлять 35%. Он также отметил, что COVID-19 продемонстрировал неспособность человечества противостоять эпидемии.