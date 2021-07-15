Россия обновила рекорд по смертям от COVID

В России обновлён антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончался 791 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число жертв инфекции составляет 146 069 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За последние 24 часа в стране выявлено 25 293 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заразились более 5,8 млн россиян.
Из больниц за сутки выписаны 21 493 пациента. Общее количество выздоровевших
Лидируют по уровняю заболеваемости в России Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В столице за сутки выявлено 5237 новых случая заражения, что более чем на 1,2 тысячи превышает предыдущий показатель. Количество летальных исходов составило 101 – на восемь случаев меньше, чем в прошлые сутки.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал коронавирус учебной тревогой и разминкой перед грядущими испытаниями. По его словам, медицинский мир ожидает нового вируса гриппа, смертность от которого может составлять 35%. Он также отметил, что COVID-19 продемонстрировал неспособность человечества противостоять эпидемии.