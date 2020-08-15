https://static.news.ru/photo/cd2ed39a-deca-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлен 5061 новый случай коронавируса, из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 917 884 человек. Такие данные на утро 15 августа приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также за минувшие сутки от коронавируса вылечились 6447 человек, погибли 119. Всего в стране выздоровели 729 411, жертвами вируса стали 15 617.

Ранее сообщалось, что в Москве в первые дни августа зарегистрировали на 60% меньше умерших от коронавируса, чем за тот же период предыдущего месяца. Всего в июле 2020 года в Москве скончались 10 773 человека, что на 716 случаев больше, чем в июле прошлого года. По сравнению со средним показателем для июля за три года превышение составило 1040 смертей.

Как писал NEWS.ru, в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что в России уровень смертности от коронавирусной инфекции на порядок ниже, чем во многих других развитых странах. По словам главы государства, в государствах с развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы уровень смертности от коронавируса достигает 8, 10, 11, 13 и даже 15%. В России же этот показатель равен 1,5%. Как отметил президент, к статистике можно относиться как угодно, но очевидно, что летальность в РФ на порядок ниже. Путин объяснил низкие показатели гибкостью системы здравоохранения, подготовкой специалистов и способностью государства мобилизовать ресурсы.