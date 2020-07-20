Путин сообщил о низком уровне смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/85e19c8c-ca81-11ea-8634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России уровень смертности от коронавирусной инфекции нового типа на порядок ниже, чем во многих других развитых странах. РФ с минимальными потерями удаётся справляться с пандемией. Об этом в разговоре с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, во многих странах с развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы уровень смертности от коронавируса достигает 8, 10, 11, 13 и даже 15%. В России же этот показатель равен 1,5%. Как отметил президент, к статистике можно относиться как угодно, но очевидно, что летальность в РФ на порядок ниже. Путин объяснил низкие показатели гибкостью системы здравоохранения, подготовкой специалистов и способностью государства мобилизовать ресурсы.

В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями, — цитирует ТАСС президента России.

За последние 24 часа в РФ коронавирусом заразились ещё 5940 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 777 486.

Кроме того, на 85 человек увеличилось число жертв заболевания. Всего с начала пандемии коронавируса в РФ скончались 12 427 человек. Кроме того, в России за минувшие сутки успешно завершили лечение 3258 человек, ранее заразившиеся коронавирусом. На сегодняшний день их общее число составляет 553 602.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год.