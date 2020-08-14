В Москве зафиксировали резкое изменение смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6d78508c-de5e-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в первые дни августа зарегистрировали на 60% меньше умерших от коронавируса, чем за тот же период предыдущего месяца. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте департамента здравоохранения столицы.

Всего в июле 2020 года в Москве скончались 10 773 человека, что на 716 случаев больше, чем в июле прошлого года. По сравнению со средним показателем для июля за три года превышение составило 1040 смертей.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль, — отметили в ведомстве.

Количество смертей пациентов с COVID-19 в июле было на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае. Как основная причина коронавирус указан в 742 случаях смерти в июле, что в два раза меньше, чем в июне (1605), и почти в четыре разе ниже майского показателя (2757).

От других причин, но имея положительный тест на коронавирус, в июле в Москве умерли 964 человека.

Как писал NEWS.ru, в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что в России уровень смертности от коронавирусной инфекции на порядок ниже, чем во многих других развитых странах. По словам главы государства, в государствах с развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы уровень смертности от коронавируса достигает 8, 10, 11, 13 и даже 15%. В России же этот показатель равен 1,5%. Как отметил президент, к статистике можно относиться как угодно, но очевидно, что летальность в РФ на порядок ниже. Путин объяснил низкие показатели гибкостью системы здравоохранения, подготовкой специалистов и способностью государства мобилизовать ресурсы.

По последним данным, в мире более 20,9 млн человек заразились коронавирусом, свыше 759 тысячи умерли, более 12,9 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 249 155 человек, на втором Бразилия — 3 224 876, на третьем Индия — 2 461 190. Также в первой десятке стран — ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Ватикане — 12 человек. Население государства-анклава составляет 825 человек.

На 14 августа в России — 912 823 случая коронавирусной инфекции (+ 5065 за последние сутки), 722 964 выздоровели (+6568 за последние сутки). Умерли 15 498 человек (+114 за последние сутки). Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 250 991 (+688 за последние сутки) заболевший, 194 823 выздоровели (+1350 за последние сутки), 4633 умерли (+11 за последние сутки). Коэффициент распространения инфекции в столице составил 1.

В первом десятке российских регионов кроме Москвы также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в Чукотском автономном округе: 162 случая. При этом 151 человек выздоровел. От COVID-19 в округе умер 1 человек.