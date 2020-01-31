https://static.news.ru/photo/022ad1f8-4429-11ea-9a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи выявили два случая заражения новым коронавирусом на территории России. Инциденты зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае.

Все заболевшие — граждане Китая, рассказала глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая, — передаёт её слова «Интерфакс».

По данным РИА Новости, в настоящий момент в готовность привели более 400 специалистов радиационной, химической и биологической защиты.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.

Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8–15 минут выявить новый коронавирус.

Высокочувствительный экспресс-тест прост в использовании и удобен в транспортировке. В настоящее время уже началось его производство. Первую партию тестов направили в самые пострадавшие от коронавируса регионы.