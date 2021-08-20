В России впервые за два месяца выявлено менее 20 тысяч случаев COVID

Впервые с 23 июня в России выявлено менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 19 454 случая. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа из больниц выписан 15 401 пациент. Жертвами COVID-19 стали 776 человек.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 454 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1603 (8,2%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России заразились более 6,7 млн жителей. Из них справились с болезнью чуть более 6 млн и 176 820 скончались.

В Москве количество новых случаев заражения за сутки составило 1458. Выздоровели 2006 жителей столицы и 53 человека умерли.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус порекомендовал ещё не привитым от коронавируса россиянам пройти первый этап вакцинации до конца лета. По его словам, это поможет избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, которую могут создать сезонные ОРВИ.