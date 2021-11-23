Минздрав предложил наказывать СМИ за сообщения о торговле справками

За распространение в СМИ предложений о продаже поддельных медицинских документов предлагается ввести административную ответственность. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения России. Как считают в ведомстве, штрафы должны составлять порядка миллиона рублей, а за повторное — до пяти миллионов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Вступление предложенных норм в силу предусмотрено с 1 марта будущего года.

Как отметили в Минздраве, штрафы будут выписываться также и за распространение предложений, которые содержат информацию о торговле дистанционным способом. В частности, за подобные нарушения физическим лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 500 тысяч рублей, юридическим лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

За повторное нарушение наказание составит от 200 до 300 тысяч рублей для физлиц, от 500 до 700 тысяч рублей — для должностных и от 1 до 5 млн рублей — для юрлиц.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, не только несут ответственность за подделку документов, но и ответственны за продолжение эпидемии в стране.

Как отметил юрист Василий Воробьёв сам факт покупки поддельной справки очень сложно доказать, для этого нужно признание самого человека либо проведение медицинской экспертизы на наличие в крови следов вакцин. Он также считает, что выяснить это могли бы силовики, установив, где человек находился в момент вакцинации от коронавируса, но это всё доказывать очень сложно и долго.