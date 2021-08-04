В России оценили процесс одобрения «Спутника V» в Европе

Читайте нас в Google Новости

Российский фонд прямых инвестиций, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V», положительно оценил процесс одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом говорится в Telegram-канале вакцины.

В сообщении отмечается, что данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены европейскому регулятору, который дал позитивный отзыв об этой информации.

Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине «Спутник V» и вопросах, связанных с её безопасностью, вызывают сожаление, — добавили в РФПИ.

В компании призвали объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока недостаточно убедительных данных. Она отметила, что заявка в ЕМА подана давно, но производитель до сих пор не предоставил достоверных доказательств безопасности.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такое заявление необоснованным выпадом.