Мигранты из Узбекистана будут сдавать экзамен для работы в России

С ноября квалификацию трудовых мигрантов из Узбекистана планируют проверять для работы на российских стройках. Об этом ТАСС сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на полях Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. По его словам, проверка подразумевает проведение дистанционного теоретического экзамена, который НОСТРОЙ организует на территории Узбекистана. При этом он будет добровольным.

Предполагаем, что с ноября все иностранные рабочие, которые массово будут въезжать на территорию России, помимо вакцинации и проверки МВД, будут сдавать наш экзамен. Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России, — сказал Глушков.

Отмечается, что тест будет включать 80% профессиональных вопросов в зависимости от выбранной специальности и 20% вопросов по охране труда.

Решение было принято после подписания Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСТРОЙ соглашения о сотрудничестве, в рамках которого планируется проверка квалификации иностранных рабочих кадров в области строительства.

Так как экзамен будет добровольным, граждане Узбекистана по-прежнему смогут въезжать в Россию по туристической визе, получать патент и работать. Однако тестирование подтвердит знания специалиста и даст определённую гарантию работодателю.

Отмечается, что похожий экзамен введут также для граждан Таджикистана и Белоруссии к концу 2021 года.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.