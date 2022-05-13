В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцины от холеры

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Россия готова к потенциальной эпидемии холеры, так как в стране достаточное количество вакцин против данного заболевания, рассказали в Роспотребнадзоре. Как сообщает «Газета.Ru», вакцинация от этого недуга в РФ пока нецелесообразна.

В Российской Федерации имеется достаточный резерв вакцины против холеры. С учётом стабильной эпидемиологической ситуации по холере на современном этапе вакцинация населения РФ нецелесообразна, — заверили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в России используется холерная бивалентная химическая вакцина производства ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб». Она включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации по эпидемическим показаниям.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в современном мире холеру легко можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Он уточнил, что к основным симптомам этого заболевания относится рвота и сильная диарея. По словам вирусолога Пётра Чумакова, в целях профилактической защиты от холеры россиянам нужно пить только кипячёную воду и по возможности не купаться в открытых водоёмах.