В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать урны для голосования

https://static.news.ru/photo/0d3b6062-a4b4-11ea-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора дали ряд рекомендаций, касающихся профилактики рисков распространения коронавируса при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В ведомстве посоветовали обрабатывать дезинфицирующими средствами переносные и стационарные ящики для голосования. Наряду с этим избиркомам рекомендуется оборудовать пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток перед проходом к месту голосования, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, подчеркнула, что голосование по поправкам не должно быть сопряжено с риском для здоровья граждан. Она заверила, что все необходимые требования по безопасности будут выполнены.

Как ранее писал NEWS.ru, в целях реализации принципа бесконтактности число голосующих на участке ограничат до 12 человек в час. Кроме того, в ЦИК указали на необходимость разграничивать потоки входящих на участок и покидающих его людей.