В Роспотребнадзоре ожидают колебания заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/58f274fe-612f-11eb-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волнообразные колебания в суточной заболеваемости COVID-19 будут фиксироваться на территории России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, такая ситуация будет наблюдаться, пока не привьётся 60% взрослого населения.

До тех пор, пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, — цитирует специалиста ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН вирусолог Феликс Ершов заявил, что пандемия COVID-19 постепенно подходит к концу. По его словам, уже к лету 2021 года в России могут быть отменены все ограничения, введённые из-за коронавируса. Ершов пояснил, что важную роль в борьбе с коронавирусом играют прививки.

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели около 100,3 млн человек, свыше 2,1 млн стали жертвами болезни. В России зафиксировано 3 774 672 случая заражения, выздоровели 3 202 483 человека, умерли 71 076.