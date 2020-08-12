В Роспотребнадзоре оценили самочувствие получивших вакцину «Вектора»

https://static.news.ru/photo/d67d3cc6-dc8f-11ea-b244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

В клинических испытания вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», участвуют 14 добровольцев. Все они чувствуют себя хорошо.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что испытания препарата проходят в плановом режиме и в строгом соответствии с графиком.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что зарегистрирована первая вакцина от COVID-19, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Глава государства заявил, что его дочь испытала вакцину на себе.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.

Как писал NEWS.ru, предполагается, что вакцину «Спутник V» запустят в гражданский оборот с начала 2021 года. Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций.