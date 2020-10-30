В Роспотребнадзоре назвали даты выхода России на пик по COVID-19

https://static.news.ru/photo/86510ef0-1b30-11eb-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не стоит ждать выхода страны на пик по заболеваемости коронавирусом ранее начала или середины ноября, так как в регионах сохраняется непростая ситуация из-за разных дат начала роста, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что по этой причине выход на пик в регионах также состоится в разное время, передает ТАСС.

Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных, — заявил он.

Признаком выхода на пик по заболеваемости он назвал ситуацию, при которой в сутки будет выявляться около 20 тыс. заболевших. Горелов подчеркнул, что в конечном счёте ситуация будет зависеть от сознательности самих граждан и соблюдения ими всех мер предосторожности.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперты отметили, что прогнозируемая третья волна распространения коронавируса в России может наиболее сильно проявиться в целом ряде регионов, тогда как Москва приближается к тому, чтобы переломить ситуацию в сторону снижения заболеваемости