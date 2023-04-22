Россиянам рассказали, с чем можно легко спутать заболевание корью Роспотребнадзор: корь можно перепутать с ОРВИ из-за схожих симптомов

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Симптомы кори в первые дни заболевания можно легко спутать с признаками ОРВИ, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что первичные признаки кори — это повышенная температура, насморк и кашель.

В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается 3-4 дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ. Пациентов беспокоит повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко – конъюнктивит, — сказали в Роспотребнадзоре.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в отличие от ОРВИ, при заболевании корью у больного появляется сыпь, приходит слабость, отекают и слезятся веки, а кашель со временем становится все более грубым. Также на слизистой неба появляются яркие красные пятна, а на щеках внутри полости рта — пятна Коплика-Филатова-Бельского, белые точки с красными ободками.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности. По данным ведомства, численность заболевших увеличивается из-за роста числа непривитых. При этом риски эпидемического распространения вирусного заболевания в России исключены, добавили в Роспотребнадзоре.