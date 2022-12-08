В Роскачестве подсказали, как выбрать спелые мандарины В Роскачестве сообщили, что определить спелость мандаринов поможет их вес

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Определить спелость мандаринов можно по аромату, окраске кожицы и весу. Более спелые плоды традиционно тяжелее незрелых. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда, — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что недозревшие плоды выдаст неравномерная окраска, а перезревшие — сухая кожица и малый вес.

Кроме того, специалисты напомнили, что мандарины могут обрабатываться воском для сохранения своего внешнего вида и предотвращения плесени во время транспортировки и продажи. В этой связи россиянам посоветовали перед употреблением тщательно промыть плоды теплой водой.

Ранее сообщалось, что в России из-за снижения производства цитрусовых в Северном полушарии планируется увеличить поставки из других стран, например, ЮАР. Согласно ежегодному отчету Всемирной цитрусовой организации, производство в Северном полушарии упало в среднем на 13%. Пострадали, в том числе, основные поставщики мандаринов в Россию: Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие.

Диетолог Наталья Денисова рассказала, что в день стоит съедать не больше трех мандаринов. По ее словам, делать это лучше после приема пищи, так как иначе органические кислоты будут раздражать слизистую желудка. Несмотря на то что мандарин считается одним из самых полезных сезонных фруктов, его переедание способно вызвать аллергическую реакцию.