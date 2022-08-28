К Ройзману пришли из ФСИН узнать причину его нахождения вне города

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Евгений Ройзман

К бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману пришел инспектор ФСИН с требованием объяснить, почему он вчера был за пределами города, передает «Говорит Москва». Экс-градоначальник написал объяснительную записку, в учреждении ее приняли и сообщили об отсутствии нарушений. Агентство ТАСС сообщает, что сотрудник ГУ ФСИН по Свердловской области пришел к политику, потому что на пульт инспекции не поступил сигнал о его возвращении домой. Оказалось, что Ройзман выехал из Октябрьского района в Свердловский. Адвокат Ройзмана позднее заявил, что ФСИН из-за дела экс-мэра обратится в суд для разъяснения понятия «публичное место».

Визит инспектора случился из-за пересечения Ройзманом границ Октябрьского района. По словам адвоката, экс-мэр действительно выехал за его пределы, в Свердловский район. Ранее суд выбрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий, политику запрещено общаться с людьми (близкие и адвокат — исключение), пользоваться интернетом и покидать квартиру.

Нарушений со стороны гражданина Ройзмана нет. Объяснение подтверждает то, где находился подучетный и исключает посещение мест и мероприятий, — говорится в сообщении службы.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов пояснил, что его подзащитный ничего не нарушал, а постановление суда не содержит запрета на передвижение. ФСИН, по его словам, обратится в суд для разъяснения понятия «публичное место», поскольку ни один подзаконный акт, как подчеркнул защитник, такого понятия не содержит.

Ройзман был в пределах Свердловской области, это не является нарушением. Здесь, возможно, вопрос технического характера. У них зона ответственности — Октябрьский район Екатеринбурга, а если Ройзман переходит в другой район, то устройство подает сигнал, и они не понимают, что им делать, — сказал Идамжапов.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск. Следственные действия проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.

Уголовное дело в отношении политика возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на его YouTube-канале.