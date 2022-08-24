Опубликовано видео задержания Ройзмана силовиками Mash показал видео визита силовиков в квартиру Ройзмана

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Евгений Ройзман

Силовики утром 24 августа пришли в квартиру бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, ставшего фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Их визит попал на видео, кадры разместил Telegram-канал Mash.

На записи видно, как группа вооружённых людей в камуфляже направляется к дому, где живет политик. Они поднимаются на нужный этаж. Дверь экс-градоначальник открывает добровольно. В присутствии силовиков ему зачитывают обвинения.

Ранее стало известно, что следственные действия в отношении Ройзмана проводятся по трём адресам. Силовики проводят обыски в его квартире, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. Самого Ройзмана доставили в суд. За дискредитацию войск РФ политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.