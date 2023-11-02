В РФ запретили менять объем товаров первой необходимости: зачем это нужно В РФ производителям продуктов первой необходимости запретили менять упаковку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производителей продуктов первой необходимости обязали фасовать товары в упаковки утвержденного ГОСТом объема и запретили менять его, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Зачем это понадобилось, какие установлены нормы?

В каких упаковках обязаны продавать молоко и гречку

По инициативе надзорного ведомства ,внесены корректировки в межгосударственный стандарт. Впредь продавцы продуктов первой необходимости рискуют лишиться права маркировать свой товар знаком ГОСТ, если уменьшат объем упаковки.

Согласно установленным правилам, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 мл.

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — объяснили в Генпрокуратуре.

Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения утвержденных правил фасовки социально значимых продовольственных товаров.

Что известно о проблеме шринкфляции в России

Генпрокуратура РФ указала, что российские производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, но при этом сохраняют прежнюю стоимость или увеличивают ее. По данным ведомства, подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей.

«Минпромторг России и Минсельхоз России ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений», — указали в ведомстве.

На массовую шринкфляцию в России обратил внимание вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после личного исследования в 122 торговых точках столицы.

В ходе эксперимента было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 мл. Гречка, рис, пшено, овсяные хлопья в большинстве случаев были расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов.

«Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта „О честной цене“ свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива», — отметил Чернышев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как экономить на покупке продуктов

Финансовый консультант Анастасия Макарова рекомендует в целях экономии покупать продукты на развес. В этом случае потребитель не переплачивает за упаковку. Также она советует следить за акциями и скидками в магазинах, посещать сезонные рынки. По словам специалиста, в супермаркете необходимо тщательно изучать весь представленный товар.

«Известная уловка продавцов — класть более дорогие товары на уровне глаз, чтобы больше заработать на покупках клиентов. Более дешевые, но не менее качественные продукты обычно могут прятаться на нижних полках», — сообщила Макарова.

Эксперт по инвестициям Ирина Бенетт в целях экономии при походе в магазин рекомендовала записывать траты. По ее мнению, в этом случае человек берет контроль над своими финансами и избегает мелких и не очень важных покупок.

«Если вы не будете записывать, то эта информация очень быстро улетучится из головы. Обратите внимание вы на это только тогда, когда в конце месяца подведете итог и выяснится, что на какую-то ерунду была потрачена достаточно большая сумма денег», — объяснила специалист.

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