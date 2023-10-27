В «Яндексе» объяснили рост цен на такси «Яндекс»: цены на такси растут из-за нехватки автомобилей эконом-класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Яндексе» объяснили рост цен на такси нехваткой автомобилей эконом-класса, следует из отчета компании за третий квартал 2023 года. Также отмечается нехватка водителей в России и увеличение спроса на услуги со стороны клиентов.

Стоимость заказов <...> выросла за счет роста числа поездок и доли поездок по тарифам выше «Эконома» на фоне притока новых автомобилей более высокого класса и дефицита автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, а также сохраняющейся нехватки водителей на внутреннем рынке, — следует из документа.

Ранее поездки на такси в отдельных регионах уже подорожали на 44%, а в среднем по стране — на 5%. Это произошло на фоне вступления в силу новых требований к этому виду транспорта. Кроме того, на величину среднего чека оказали влияние выросшие за год траты на обслуживание, лизинг авто, расходы водителей и издержки таксопарков, алгоритмы балансирования спроса/предложения, которые привели к изменению цены в приложениях агрегаторов такси.

Недавно сервис «Яндекс.Такси» в Москве внедрил новый алгоритм для управления местами посадки в такси. Если пассажир заказывает такси в точку, где стоянка запрещена, то приложение предлагает клиенту пройти несколько метров до места, где допускается безопасная парковка машины без нарушения правил дорожного движения. Главной целью инициативы стало соблюдение ПДД, а также обеспечение безопасности и удобства для водителей и пассажиров.