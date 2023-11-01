Россиянам рассказали, как с выгодой обедать на работе Ресторатор Пономарев: бизнес-ланч выгоднее контейнеров с едой из дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-ланч в кафе возле работы может оказаться выгоднее, чем питание в офисе принесенной из дома едой в контейнерах, заявил в беседе с aif.ru вице-президент Ассоциации рестораторов и кулинаров Свердловской области Олег Пономарев. Кроме того, по его мнению, обед в заведении общепита — это не только еда, но и возможность отвлечься.

Это экономически выгоднее. Кажется, что бизнес-ланч стоит дороже, но чтобы сварить что-то дома, надо купить больше продуктов. А здесь можно прийти и выбрать все, что хочется, — объяснил ресторатор.

Он также отметил, что питание вне дома и не из баночки в офисе является своего рода психологическим переключателем. Так, человека в кафе обслуживают, у него есть выбор, он может попробовать новые вкусы, отличающиеся от приготовленных в домашних условиях.

Доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с изданием подчеркнул, что не все станут ради экономии тратить время на домашнюю готовку.

Далеко не каждый захочет возиться с этим и таскать с собой контейнеры. Если есть деньги, то питание в ресторанах или доставка из них — тоже один из вариантов, — высказал мнение экономист.

Ранее врач-диетолог Ирина Мансурова предупредила об опасности отказа от обедов и ужинов ради похудения. По словам специалиста, в этом случае организм не будет получать достаточное количество необходимых веществ.