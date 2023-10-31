Диетолог предостерегла от отказов обедать и ужинать ради похудения Диетолог Мансурова: нельзя отказываться от обедов и ужинов ради похудения

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Ради похудения не следует отказываться от обедов и ужинов, иначе организм не будет получать достаточное количество необходимых веществ: углеводов, белков и жиров, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова. В беседе с LIFE.ru она пояснила, что завтрак действительно является одним из самых важных приемов пищи, но он не даст энергии на весь день. Отказы от остальных приемов пищи являются сильным стрессом для организма и нервной системы.

Держаться исключительно на завтраке невозможно. Организм не будет получать достаточно полезных веществ. Испытывать голод — сильный стресс для организма и нервной системы. Можно спровоцировать депрессию, апатию, общую слабость, — пояснила специалист.

Кроме того, при возвращении к нормальному режиму питания после похудения организм будет откладывать полученные калории про запас, что вновь спровоцирует набор веса. По словам Мансуровой, такие эксперименты также чреваты гормональными сбоями, развитием гастрита и обострениями хронических заболеваний.

Диетолог Наталья Зубарева ранее объяснила, что расчет индекса массы тела позволит выявить ожирение на ранней стадии. Она пояснила, что индекс массы тела около 25 является медицинским показателем к снижению веса.