Продавцы часто кладут более дорогие товары на уровне глаз покупателя, поэтому, обращая внимание на нижние полки в магазине, можно существенно сэкономить на покупке продуктов, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант Анастасия Макарова. Кроме того, в целях экономии лучше покупать продукты на развес — не придётся переплачивать за упаковку. Также она посоветовала следить за акциями и скидками в магазинах, посещать сезонные рынки и выделить отдельную полку в холодильнике для скоропортящихся продуктов.

Известная уловка продавцов — класть более дорогие товары на уровне глаз, чтобы больше заработать на покупках клиентов. Более дешевые, но не менее качественные продукты обычно могут прятаться на нижних полках, рассказала специалист.

Эксперт утверждает, что в целях экономии лучше не пренебрегать скидками и акциями в магазинах, особенно на наиболее необходимые товары. Макарова рекомендует посещать сезонные рынки, так как на них можно купить многие фермерские продукты, которые будут дешевле и полезнее магазинных аналогов. Также, по ее словам, полезно выделить для скоропортящихся продуктов отдельную полку в холодильнике, чтобы они всегда были перед глазами и их можно было съесть до окончания срока годности.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала, что в российских магазинах до настоящего времени остаются актуальными проверенные способы обмана покупателей. Она отметила, что в числе способов обмана — несоответствие цены на ценнике и в чеке, акция «1+1», двойное сканирование товара и другие. Также обманывают покупателей с картами лояльности.