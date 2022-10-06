Россиянам объяснили, как сэкономить на продуктах Консультант Макарова: для экономии на продуктах стоит смотреть на нижние полки в магазинах

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Продавцы часто кладут более дорогие товары на уровне глаз покупателя, поэтому, обращая внимание на нижние полки в магазине, можно существенно сэкономить на покупке продуктов, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант Анастасия Макарова. Кроме того, в целях экономии лучше покупать продукты на развес — не придётся переплачивать за упаковку. Также она посоветовала следить за акциями и скидками в магазинах, посещать сезонные рынки и выделить отдельную полку в холодильнике для скоропортящихся продуктов.

Известная уловка продавцов — класть более дорогие товары на уровне глаз, чтобы больше заработать на покупках клиентов. Более дешевые, но не менее качественные продукты обычно могут прятаться на нижних полках, — рассказала специалист.

Эксперт утверждает, что в целях экономии лучше не пренебрегать скидками и акциями в магазинах, особенно на наиболее необходимые товары. Макарова рекомендует посещать сезонные рынки, так как на них можно купить многие фермерские продукты, которые будут дешевле и полезнее магазинных аналогов. Также, по ее словам, полезно выделить для скоропортящихся продуктов отдельную полку в холодильнике, чтобы они всегда были перед глазами и их можно было съесть до окончания срока годности.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала, что в российских магазинах до настоящего времени остаются актуальными проверенные способы обмана покупателей. Она отметила, что в числе способов обмана — несоответствие цены на ценнике и в чеке, акция «1+1», двойное сканирование товара и другие. Также обманывают покупателей с картами лояльности.