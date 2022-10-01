Россиян предупредили, как их могут обмануть на кассе в магазине Эксперт Лебединская: покупателям на кассе магазина могут дважды пробить один товар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских магазинах до настоящего времени остаются актуальными проверенные способы обмана покупателей. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Она отметила, что в числе способов обмана — несоответствие цены на ценнике и в чеке, акция «1+1», двойное сканирование товара и другие. Также обманывают покупателей с картами лояльности.

Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов, — пояснила эксперт.

Во втором случае кассир, увидев большое количество бонусов на карте, отдает владельцу свою, после чего бонусы списывает себе.

Что касается опасений возможности отмены покупки без уведомления банка (чтобы деньги покупателю не вернулись), то это невозможно, отметила эксперт. Однако если деньги уже списаны и пришло соответствующее сообщение, но при этом продавец говорит, что оплата не прошла, возвращать деньги следует при помощи чарджбэка, обратившись непосредственно в банк.

В случае, если там обнаружат основания для возврата, деньги спишутся со счета продавца и будут переведены обратно покупателю.

Ранее сообщалось, что после объявления в России частичной мобилизации в магазинах, продающих военную экипировку, увеличилось число посетителей. В некоторых торговых точках фиксируется недостаток товаров. Наибольшей популярностью у них стали пользоваться спальные мешки, зимняя обувь, шапки, маски, тактические перчатки, а также одежда из водоотталкивающих материалов и флиса.