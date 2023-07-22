В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в России Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Чернышов заявил о массовой шринкфляции в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России обнаружили массовую шринкфляцию, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов. Такое явление предполагает снижение количества товара в упаковке при сохранении цены. Уточняется, что Чернышов пришел к такому выводу исходя из исследования, которое он провел в 122 торговых точках Москвы.

Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. По поручению <...> Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы. <...> Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель — выяснить, насколько массовой является шринкфляция, — сообщила пресс-служба Чернышова.

По словам Чернышова, 87% молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 мм, что визуально неотличимо от литра молока или кефира других более «честных» производителей. Кроме того, в 97% случаев крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг. При этом объем и вес товаров указываются достаточно мелким шрифтом.

Ранее в Волгоградской области местное управление Россельхознадзора уличило одного из производителей колбасы в несоответствии продукта заявленному составу. Докторская колбаса для мусульман оказалась не халяльной. В ее составе была обнаружена ДНК свинины, колбаса для проверки была закуплена в одном из магазинов региона в конце июня.