В Госдуме раскритиковали идею пересмотреть тарифы на электроэнергию Депутат Разворотнева: пересмотр тарифов на электроэнергию не даст эффекта

Пересмотр системы тарифов на электроэнергию не даст эффекта, это уже было доказано в рамках пилотного проекта, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Комментируя ситуацию в беседе с «Радио 1», парламентарий подчеркнула, что регионы, которые приняли норму потребления, сопоставимую с реальной, не ощутили экономии.

Такой пилотный опыт уже показал, что система особого эффекта не дала. Те регионы, которые приняли норму потребления, сопоставимую с реальным потреблением людей, никакой экономии реальной не ощутили, а те, которые приняли жесткие нормы, уменьшив фактически потребление, они столкнулись с протестами населения, — пояснила депутат.

По словам Разворотневой, основными потребителями энергии являются семьи с детьми, которым приходится проводить дома много времени. В целом население тратит около 20-30% от обшей электроэнергии, отметила депутат. Она считает, что оптимизировать процесс необходимо изнутри, объединив передачу, производство и сбыт.

Можно объединить это все, как было в советские времена, в единую систему и убрать дополнительные административные аппараты, которые на каждом этапе возникают и получают немалые деньги, — заключила Разворотнева.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ближайшие полтора года, до июля 2024 года, не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ. По его словам, благодаря переносу индексации появились средства для развития системы ЖКХ в регионах.